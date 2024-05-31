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- 【真作】日本三大稲荷/日蓮宗/最上稲荷山妙教寺/命/掛軸/名家伝来/AD-210
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商品詳細
【真作】【参考】日本三大稲荷/日蓮宗/最上稲荷山妙教寺/最上稲荷総本山/第廿五世/稲荷日信/【作品状態】本紙は紙本肉筆です。本紙、表装共に良好です。 桐合せ箱付 軸丈 縦 150cm × 幅 28cm 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。
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最上稲荷山妙教寺
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秀吉本陣（一の丸）・日蓮聖人像 | 最上稲荷山妙教寺
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最上稲荷総本山～最上尊信仰発祥の霊地より～