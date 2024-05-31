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【真作】日本三大稲荷/日蓮宗/最上稲荷山妙教寺/命/掛軸/名家伝来/AD-210
商品番号 Q15672475898
商品名

【真作】日本三大稲荷/日蓮宗/最上稲荷山妙教寺/命/掛軸/名家伝来/AD-210
ブランド名 Qvital
特別価格 税込 5,232 円
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商品詳細

【真作】【参考】日本三大稲荷/日蓮宗/最上稲荷山妙教寺/最上稲荷総本山/第廿五世/稲荷日信/【作品状態】本紙は紙本肉筆です。本紙、表装共に良好です。　　　　桐合せ箱付　　　軸丈　縦　150cm　×　幅　28cm　写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。
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