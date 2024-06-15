【廃盤】 YAMAHA ヤマハ TX-6 卓上木琴 32音 スタンド付き

ご覧いただきありがとうございます。※発注後丁寧に梱包して翌日発送致します。※動作確認済 清掃除菌済(全体的に美品です)詳しくはお写真にてご確認いただければ幸いです。商品説明【商品】◆YAMAHA卓上木琴TX-6◆本体、マレット、YAMAHAスタンド付き！！【商品詳細】●３２音（Ｆ～Ｃ）●マレット付き●本体サイズ ・奥行き(低音・高音)×よこ×高さ(下段・上段)＝（約44.5cm・約21.0cm）×約67.5cm×（約3.0cm・約5.3cm）●音板サイズ ・全音板共通・・幅：約3.0cm、厚み：約1.5cm ・上段音板・・・・低音長さ：約22.5cm、高音約11cm ・下段音板・・・・低音長さ：約23.0cm、高音約10cmUSED品として現状での販売となります、商品状態などは掲載画像をご覧いただきまして、お客様でご判断くださいませ。ご不明点はお気軽にご質問ください★ご縁がありますと幸いです✨#YAMAHA木琴#木琴#YAMAHA#廃盤品



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