FUNKO POP! ゴーストバスターズ　アフターライフ　スペングラー博士

ニューヨークコミコン2023FUNKOPOP!ゴーストバスターズ アフターライフ スペングラー博士限定版ご覧いただきありがとうございます。こちらはキャラクターグッズです。日本語未発売のニューヨークコミコン2023限定レアアイテムです。新品未開封です。神経質な方はご遠慮下さい！他にも大量にFunkoPOP!を出品しております。映画シリーズは下記よりチェック下さい。#カリーシ映画Funko#FUNKOPOPゴーストバスターズ#funkofunkoファンコ POPご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。



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