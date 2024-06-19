エドワード・ヴァン・ヘイレン直筆サイン入り2Lサイズ写真…

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商品詳細
エドワード・ヴァン・ヘイレン直筆サイン入り2Lサイズフォト…EdwardVanHalen新品…極美品…撮影時のみ開封…約127mm×179mm…サイズフォトの裏面に、サービスとして、シリアル番号付きの直筆サイン証明書付き…証明書も一緒にお届け致しますエドワード・ヴァン・ヘイレンオランダ系アメリカ人のロック・ギタリスト、作曲家、音楽家。ハードロックバンド、ヴァン・ヘイレンのギタリストで、同バンドのドラマーのアレックス・ヴァン・ヘイレンは実兄。オランダ語読みの本名はエドワルト・ローデウェイク・ファン・ハーレン。生年月日：1955年1月26日出生地：オランダアムステルダム死亡日：2020年10月6日,アメリカ合衆国カリフォルニア州サンタモニカProvidenceSaintJohn'sHealthCenter-SantaMonicaEmergencyRoom子女：ウルフギャング・ヴァン・ヘイレン配偶者：ジェイニー・リシェフスキー(2009年-2020年）音楽グループ：ヴァン・ヘイレン(1972年–2019年)「ローリング・ストーンの選ぶ歴史上最も偉大な100人のギタリスト」において2003年は第70位、2011年の改訂版では第8位。値下げは出来ません…即購入で構いません。こちらの商品は、他のオークションで購入した物です。ご購入のお客様は、商品の到着後…2日以内の受け取り連絡をお願い申し上げます…複数点のご購入のお客様は、同梱発送させて頂きます。ご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/organization129962.html
http://narcologia.ru/goods/plaque625707.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture822741.html
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