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- (48.Z154)書道 硯 珍品 竹のすずり
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商品詳細
書道・習字用品···硯端渓、古墨、硯、筆文鎮、書道セット竹のすずり珍品ですサイズ約9×7.4×厚1cm重量約39㌘#硯墨工芸出品C#絵画掛軸置物彫刻出品中書道家のコレクション愛蔵品珍品です元箱はありません特にお手入れはしておりません中古品の扱でございます#硯#古墨、書#古墨、硯#古墨#硯端渓#端渓硯#工芸#赤間硯#龍渓硯#竹#掛軸#骨董#骨董市硯、書古墨、書墨書道墨、書道古硯古墨竹硯端渓硯硯端渓骨董工芸赤間硯龍渓硯雨畑硯硯墨絵水墨画墨彩画彩墨画松煙墨青墨中国硯中国墨書道・習字用品...硯,墨,半紙,筆,文鎮,書道セット,その他書の形式...掛け軸・掛軸
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