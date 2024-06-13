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商品詳細
中古です。1.5Wのパワーアンプとしてプリアンプ、アンプモデリンクペダル・ソフトなど繋いで好きなスピーカーまたキャビネット(8Ωのみ)をパワーすることができます。箱、説明書またACアダプターそしてBELDEN8470スピーカーケーブルも付きします。よろしくおねがいします。
http://narcologia.ru/goods/secretarial739716.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation971324.html
http://narcologia.ru/goods/reflector609864.html
AMT TC-1 TUBECAKEパワーアンプ BELDEN 8470ケーブル付
AMT TC-1 TUBECAKEパワーアンプ BELDEN 8470ケーブル付
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