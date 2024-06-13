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AMT TC-1 TUBECAKEパワーアンプ BELDEN 8470ケーブル付
商品番号 P39067311424
商品名

AMT TC-1 TUBECAKEパワーアンプ BELDEN 8470ケーブル付
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 2,599 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中古です。1.5Wのパワーアンプとしてプリアンプ、アンプモデリンクペダル・ソフトなど繋いで好きなスピーカーまたキャビネット(8Ωのみ)をパワーすることができます。箱、説明書またACアダプターそしてBELDEN8470スピーカーケーブルも付きします。よろしくおねがいします。
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