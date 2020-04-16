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後藤拓磨　直筆サイン　グッズ(世界に一つ‼️)
商品番号 V40798801186
商品名

後藤拓磨　直筆サイン　グッズ(世界に一つ‼️)
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 5,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

THERAMPAGEザランページRIKU川村壱馬吉野北人LIKIYA陣神谷健太与那嶺瑠唯山本彰吾岩谷翔吾浦川翔平藤原樹武知海青長谷川慎龍鈴木昂秀後藤拓磨オンラインライブの出演応募に当選し、頂いた物です。世界に一つしかない直筆サイングッズです。ランペファンを降りたので、ちゃんと大切に持っていてくれる方に受け取って欲しいと思い、出品させていただきました。一度も袋から出しておりません。サインが消えかけていますが、郵送された時点でこの状態でした。不明な点ございましたら気軽にお問い合わせください。
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