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商品詳細
■■■商品説明■■■＜状態＞経年のすれ、汚れなどございます。(写真参照)状態は画像でご判断お願い致します。商品は画像のもので全てです。こちらは中古品になりますので、充分ご理解のうえご購入よろしくお願いします。■■■サイズ(実測)■■■直径：幅約15cm高約17.5cm
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大清乾隆年製 風景 梅山水紋 青花染付 中国花器 壷 花生 花入 k03158 | フリマアプリ ラクマ
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