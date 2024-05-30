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大清乾隆年製 風景 梅山水紋 青花染付 中国花器 壷 花生 花入 k03158
商品番号 N75425897726
商品名

大清乾隆年製 風景 梅山水紋 青花染付 中国花器 壷 花生 花入 k03158
ブランド名 Nsmall
特別価格 税込 6,072 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■■■商品説明■■■＜状態＞経年のすれ、汚れなどございます。(写真参照)状態は画像でご判断お願い致します。商品は画像のもので全てです。こちらは中古品になりますので、充分ご理解のうえご購入よろしくお願いします。■■■サイズ(実測)■■■直径：幅約15cm高約17.5cm
http://narcologia.ru/goods/flight969728.html
http://narcologia.ru/goods/marshal287680.html
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