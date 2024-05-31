Roland FA-08

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種類···キーボード・シンセサイザーレベル···上級者付属品 ペダル ソフトケース練習に数回、ライブで数回使用しております。出品前に動作確認しましたところ、特に問題はございません。電子ピアノの中で比較的重ための鍵盤で、生ピアノに近い練習が出来ます。なお、お写真でご確認して頂きたいのですが、Rolandのロゴにスワロフスキーを貼っております。中古である事をご考慮して頂き、ご購入の方よろしくお願い致します。神経質なお方はご遠慮下さい。