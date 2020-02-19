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天目茶碗　天目台　京焼　草山　玳玻天目茶碗写　茶道　茶道具　お稽古
商品番号 T64735080350
商品名

天目茶碗　天目台　京焼　草山　玳玻天目茶碗写　茶道　茶道具　お稽古
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 3,822 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧くださり、ありがとうございます(´-`*)天目茶碗と天目台のセットです。　茶碗は、京焼の作家さんで、草山の作品です。天目台は、天然木に真塗です。玳玻天目茶碗の写しですが、鼈甲のようにあめ色の釉薬や低い高台など、よく特徴をとらえてつくられています。相伝物のお稽古にいかがでしょうか？中古品につき、ご理解頂ける方にお願いいたしますm(__)m☆サイズ☆◎天目茶碗直径約12.4cm高さ約7cm箱はなし◎天目台　ほおづき約8.1cm羽部分直径16cm高さ約12.5cm素材/天然木箱/紙箱入種類...茶道具
http://narcologia.ru/goods/flight248428.html
http://narcologia.ru/goods/injure222767.html
http://narcologia.ru/goods/flight609228.html
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