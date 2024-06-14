ジョルジュ・ムスタキ 直筆サイン入り パネルポスター他

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商品詳細
フランスのシンガーソングライター、ジョルジュ・ムスタキ(1934-2013)のポスターです。1975年3月24日、仙台でのコンサート後のサイン会で、直接ムスタキさん本人に書いていただいたサインが今も鮮明に残っている、貴重なものです。そのコンサートのちらし、パンフレット、半券も同梱いたします。
http://narcologia.ru/goods/seamless749229.html
http://narcologia.ru/goods/septet127419.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit597586.html
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