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ジョルジュ・ムスタキ 直筆サイン入り パネルポスター他
商品番号 H15573239559
商品名

ジョルジュ・ムスタキ 直筆サイン入り パネルポスター他
ブランド名 Hvital
特別価格 税込 3,724 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フランスのシンガーソングライター、ジョルジュ・ムスタキ(1934-2013)のポスターです。1975年3月24日、仙台でのコンサート後のサイン会で、直接ムスタキさん本人に書いていただいたサインが今も鮮明に残っている、貴重なものです。そのコンサートのちらし、パンフレット、半券も同梱いたします。
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