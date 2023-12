Donner DMK25 pro

ベンディングホイールが機能していないかもしれないので値下げしました!Midiキーボードの2台目として購入しましたがほぼ使用せず保管していました。久々に動作チェックで上記の問題が発覚しました。他、全機能を試しているわけではないので詳細はわかりません。Midi初心者ではなく経験者に薦められる商品かもしれません。色は黒でとてもかっこいいです。付属品は全て揃っています。本体、説明書(ちょっとヘタってます)、usbケーブル。保証書はありません。種類...MIDIキーボード



DONNER DMK-25 PRO MIDI KEYBOARD BLACK



