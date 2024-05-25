川口金作 作 風景画 の 短冊 です。

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川口金作作風景画の短冊です。足摺岬の大絶壁を小さな短冊に凝縮して表現している逸品です。縦364ｍｍ横77ｍｍです。自宅保管品にご理解頂ける方にお願いいたします。レア レトロ アンティーク 昭和モダン 昭和レトロ アンティーク 川口金作 金作 風景画 ヴィンテージ インテリア アート 絵画 日本画 短冊 値下げ#短冊#川口金作#川口_金作#金作#風景画#昭和レトロ#ヴィンテージ#アンティーク#レトロ#値下げ絵画の種類...日本画形式...短冊主題...風景・海景