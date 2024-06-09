【額付】棟方志功「光明開韻妃図」【額裏に証明書貼付】【送料無料】

額も含めて状態の良い作品を出品しております。よければ「いいね！」・「出品者フォロー」をして頂けると喜びます！どうぞよろしくおねがいします。■状態・額に細かなキズがございます他、作品に目立ったキズや汚れはございません■作品説明技法 リトグラフ限定部数 77/200制作年代 2006年印 著作権者印額裏に証明書貼付■サイズ画寸 33×28.4cm額寸 53.2×48.6×4.5cm■付属品アクリル板使用額保存用箱付き取付用フック付き■配送方法ビニール素材の梱包材を使用し、丁寧に行います作品は真作でございます万が一真作ではなかった場合、全額返金いたします#棟方志功その他作品はこちら



生誕120年 棟方志功展 メイキング・オブ・ムナカタ - 東京国立近代美術館



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