トランスフォーマービーストウォーズ　最強ビーストの対決　コンボイVSメガトロン

【商品について】即購入OKです！【メーカー 商品名 型番】タカラトランスフォーマービーストウォーズ 最強ビーストの対決 コンボイVSメガトロン【付属品】外箱ブリスターおもちゃ本体パーツ各種(ミサイルが2本欠品しています)取り扱い説明書※写真に写っているものが、すべてになります！【商品の状態】大きな傷や汚れはありません。外箱には一部痛みがありますが中のおもちゃは比較的綺麗な状態かと思います。詳しくは商品写真にてご覧ください。簡易クリーニング、除菌済みです。【商品保管状況】大切に暗所で保管しておりました。喫煙者・ペットなどいない環境です。【発送について】商品は緩衝材やプチプチを使用し商品が破損しないように心がけて丁寧に梱包しています。基本はメルカリ便ですがご要望があればコメントで聞いてください☆



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