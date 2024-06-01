ピントサイズ ヒーローズ スパイダーマン セット

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PINTSIZEHEROESピントサイズヒーローズマーベルスパイダーマン全12種セット１つ500円で中身のわからない袋に入ってます。買いすぎて２セットできたので１セット出品します。ダブる心配ないのでお得だと思います。３枚目のように開封時からの塗装ムラ、白いところは色が移っている物もありますが、初期からの物なのでご了承下さいm(__)m