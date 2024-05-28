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コンデンサーマイク Blue Yeti X USBマイク
商品番号 D89105266941
商品名

コンデンサーマイク Blue Yeti X USBマイク
ブランド名 Dsmall
特別価格 税込 5,125 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PCゲーム中に使用していました。5枚目の写真にて、保存の過程にて箱が少し破れています。動作に問題はございませんが素人検品なため神経質な方はご遠慮ください。BlueMicrophonesBlueYetiXフラグシップUSBコンデンサーマイクBM600XBlueMicrophones#BlueMicrophones#BlueMicrophonesBlueYetiXフラグシップUSBコンデンサーマイクBM600X
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