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- 三上悠亜 生写真10枚セット③（引退イベント会場限定販売グッズ）
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商品詳細
2023年8月13日に開催された、三上悠亜さんの引退イベントの会場限定で発売された生写真10枚セットになります。会場でしか買えない貴重なグッズになります。グッズ種類···生写真
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