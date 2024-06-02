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潤羽るしあ 誕生日記念2021 ～翡翠～ グッズセット 数量限定
商品番号 E61380936639
商品名

潤羽るしあ 誕生日記念2021 ～翡翠～ グッズセット 数量限定
ブランド名 Evital
特別価格 税込 6,542 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品に興味をもっていただき、ありがとうございます。以下お読みいただき、入札をお待ちしています。【商品詳細】◇記念グッズ　3種セット①やすゆき先生描き下ろしB2タペストリー②宝鐘マリン描き下ろしラバーストラップ　　③リング＆ネックレスセット～翡翠～（リングサイズ：フリーサイズ　ネックレスチェーン：約50cmやすゆき先生描き下ろし「潤羽るしあ」箔押し複製サイン入りイラストポストカードボイスは付属しません。状態：中身確認のため開封アクセサリーは商品の特性上、くすみ等があります。質問等ございましたら遠慮なくご質問下さい。★現在出品中★ホロライブグッズは以下から確認できます。#rrrrexxxx出品ホロライブ至らぬ点もございますが、気持ちの良いお取引を心がけますのでよろしくお願いします。
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