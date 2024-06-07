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廃盤！ZT AMP ランチボックスジュニア　ケース付き
商品番号 B64358468221
商品名

廃盤！ZT AMP ランチボックスジュニア　ケース付き
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 10,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。小型で人気のアンプZTLunchboxjuniorです。スペック詳細はウェブサイトでご覧ください。自宅内でメインに使用し、何度かスタジオ等にも持ち出しましたが、専用ケースに入れていましたので、特に大きな傷や色褪せなどもなく綺麗な状態です。画像3枚目の字面に、わずかな引っ掻き傷なようなものがございます。中古品としてご理解ください。小さめの箱などで小編成での使用には問題ない音量で綺麗なクリーントーンが出ます。当方はジャズで使用しておりました。サウンドチェック済みです。専用ケースをお付けして、配送させていただきます。
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http://narcologia.ru/goods/competitive518581.html
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