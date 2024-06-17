韓国太鼓　チャング or チャンゴ　民族楽器



杖鼓（チャンゴ）｜コレクション｜民音音楽博物館



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最終お値下げ品になります。韓国太鼓 チャングorチャンゴ 民族楽器ケース付き韓国舞踊をやっておりました。その際の民族楽器の太鼓です。当時20万で購入したものになります。使用していた為、やや傷、汚れありますが、演奏自体には問題ありません。皮の張りも問題なく、綺麗な音が響きます。韓国舞踊にご興味のある方、経験者の方など、楽器を通して繋いで頂けたら嬉しいです。他にも全部で3つチャンゴ掲載しております。購入時の金額¥200,000