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韓国太鼓　チャング or チャンゴ　民族楽器
商品番号 K60055282354
商品名

韓国太鼓　チャング or チャンゴ　民族楽器
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 6,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

最終お値下げ品になります。韓国太鼓　チャングorチャンゴ　民族楽器ケース付き韓国舞踊をやっておりました。その際の民族楽器の太鼓です。当時20万で購入したものになります。使用していた為、やや傷、汚れありますが、演奏自体には問題ありません。皮の張りも問題なく、綺麗な音が響きます。韓国舞踊にご興味のある方、経験者の方など、楽器を通して繋いで頂けたら嬉しいです。他にも全部で3つチャンゴ掲載しております。購入時の金額¥200,000
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