アコーディオンケース　トンボ

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商品詳細
種類···アコーディオンアクセサリー・パーツ···その他アコーディオンの持ち出しに3回程度使用し、保管していたものです。目立った傷や汚れはありませんが、中古品のため多少に使用感はご了承ください。
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