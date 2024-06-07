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アコーディオンケース　トンボ
商品番号 H91655511903
商品名

アコーディオンケース　トンボ
ブランド名 トンボ
特別価格 税込 1,924 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···アコーディオンアクセサリー・パーツ···その他アコーディオンの持ち出しに3回程度使用し、保管していたものです。目立った傷や汚れはありませんが、中古品のため多少に使用感はご了承ください。
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