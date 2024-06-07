【7弦レフティ】Kiesel ARIES ネック27インチオーダー



Kiesel Guitarsオーダーの為に弾き比べ会をやってきました | 黒沢 ... Kiesel Guitarsオーダーの為に弾き比べ会をやってきました | 黒沢 ...



Kiesel Guitarsオーダーの為に弾き比べ会をやってきました | 黒沢 ... Kiesel Guitarsオーダーの為に弾き比べ会をやってきました | 黒沢 ...



Kieselオーダー記②実機レビュー｜Minatnoy Kieselオーダー記②実機レビュー｜Minatnoy



Kiesel Guitarsオーダーの為に弾き比べ会をやってきました | 黒沢 ... Kiesel Guitarsオーダーの為に弾き比べ会をやってきました | 黒沢 ...



2023年最新】kieselの人気アイテム - メルカリ 2023年最新】kieselの人気アイテム - メルカリ



Gear Otaku: Kiesel Aries に8弦モデルのA8 が追加。27インチスケール ... Gear Otaku: Kiesel Aries に8弦モデルのA8 が追加。27インチスケール ...



Kiesel Guitarsオーダーの為に弾き比べ会をやってきました | 黒沢 ... Kiesel Guitarsオーダーの為に弾き比べ会をやってきました | 黒沢 ...



Kiesel Aries7 - エレキギター Kiesel Aries7 - エレキギター



Gear Otaku: Kiesel Aries に8弦モデルのA8 が追加。27インチスケール ... Gear Otaku: Kiesel Aries に8弦モデルのA8 が追加。27インチスケール ...



Kieselオーダー記①発注まで・費用・時間｜Minatnoy Kieselオーダー記①発注まで・費用・時間｜Minatnoy



Kiesel Guitarsオーダーの為に弾き比べ会をやってきました | 黒沢 ... Kiesel Guitarsオーダーの為に弾き比べ会をやってきました | 黒沢 ...



Aries Neck-Through Aries Neck-Through



機材レビュー：SOLAR S1.6LB-27｜Minatnoy 機材レビュー：SOLAR S1.6LB-27｜Minatnoy



Magistra 7st Multiscale -Trans White- | クロサワ楽器店 日本最大級 ... Magistra 7st Multiscale -Trans White- | クロサワ楽器店 日本最大級 ...



Kiesel Guitarsオーダーの為に弾き比べ会をやってきました | 黒沢 ... Kiesel Guitarsオーダーの為に弾き比べ会をやってきました | 黒沢 ...

▼珍しいレフティ（左利き用）のオーダーメイドギターになります。ライブでの使用は無くレコーディングのみでの使用になりますので、大きな傷は無く即戦力です。（※演奏に伴うピック傷や小傷はあります。）今回、新しいオーダーギターが完成した為出品いたします。▼ネックの長さが『27インチ』と、一般的なロングスケール（251/2インチ）より長く、ダウンチューニングに適した仕様となっております。・低音でハードなリフを刻みたい方にお勧めの1本となります。▼指板にはロイヤルエボニー、ネックには5plyでパープルハートと、珍しい材が使用されております。▼スペックボディ：マホガニーカラー：パープル仕上げ：サテン（艶消し）指板：ロイヤルエボニーネック：5plyパープルハートフレット数：24Fヘッドロゴ：アバロンPU：Kiesel純正パッシブタイプペグ：Kiesel純正ロックペグ▼付属品Kiesel純正のロゴ入りの肉厚なバッグが付属します。・アメリカにオーダーした際も、ハードケース指定しなければ基本的にこのケースで空輸されてきます。※写真の汎用ハードケースは撮影用なので付属しません。（ネックが長すぎて入りません…。）▼発送サイズが大きくらくらくメルカリ便が使えない為、クロネコヤマト（着払）になります。