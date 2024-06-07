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- 【7弦レフティ】Kiesel ARIES ネック27インチオーダー
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商品詳細
▼珍しいレフティ（左利き用）のオーダーメイドギターになります。ライブでの使用は無くレコーディングのみでの使用になりますので、大きな傷は無く即戦力です。（※演奏に伴うピック傷や小傷はあります。）今回、新しいオーダーギターが完成した為出品いたします。▼ネックの長さが『27インチ』と、一般的なロングスケール（251/2インチ）より長く、ダウンチューニングに適した仕様となっております。・低音でハードなリフを刻みたい方にお勧めの1本となります。▼指板にはロイヤルエボニー、ネックには5plyでパープルハートと、珍しい材が使用されております。▼スペックボディ：マホガニーカラー：パープル仕上げ：サテン（艶消し）指板：ロイヤルエボニーネック：5plyパープルハートフレット数：24Fヘッドロゴ：アバロンPU：Kiesel純正パッシブタイプペグ：Kiesel純正ロックペグ▼付属品Kiesel純正のロゴ入りの肉厚なバッグが付属します。・アメリカにオーダーした際も、ハードケース指定しなければ基本的にこのケースで空輸されてきます。※写真の汎用ハードケースは撮影用なので付属しません。（ネックが長すぎて入りません…。）▼発送サイズが大きくらくらくメルカリ便が使えない為、クロネコヤマト（着払）になります。
http://narcologia.ru/goods/browse322691.html
http://narcologia.ru/goods/cotton88961.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle212125.html
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