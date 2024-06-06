ブレステイキング ストラップ　クラリネット用Sサイズ

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商品詳細
BREATHTAKINGブレステイキングストラップライザプレミアムクラリネット用 Sサイズ ブラック昨年購入し、10ヶ月程使用しました。購入当初よりラップリフトを装着していたので、首に当たる部分の汚れは比較的少ないのではないかと思います。別のストラップを購入したので出品いたします。サムレストコードお付けします。箱と説明書はありません。あくまで中古品ですので、ご理解の上ご購入お願い致します。基本的に値引交渉は受け付けておりませんので、ご了承ください。#クラリネットストラップ#ネックストラップ#ブレステイキング#breathtaking種類···クラリネットアクセサリー・パーツ···ストラップ
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