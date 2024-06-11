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初めての演奏準備からメンテナンスまで｜二胡の専門店 古月二胡 初めての演奏準備からメンテナンスまで｜二胡の専門店 古月二胡

胡弓＆弓＋その他付属品＜＜商品内容＞＞・胡弓・弓・駒×２個・音緒×１個・胡弓用１の糸×１本・胡弓用２の糸×２本・胡弓用３の糸×４本中古品ですが、使わずにずっと家で保管しておりましたので、この度、出品させて頂きます。糸は張っておりませんので、ご購入されたお客様の方で糸張りをお願い致します。弓の糸は、切れ切れになっております。付属品は、写真１４枚目（最後）がすべてとなります。本体、付属品はすべて中古品となりますので、傷や汚れがありますことをご理解の上、ご検討頂けますようお願い致します。当方、胡弓については素人につき、誠に恐縮ですが専門的なことはお答え出来ません。そのため、写真とサイズ（写真２枚目と３枚目にサイズを記載しております）からご判断頂き、お求め頂きますようお願い致します。ご希望があれば、別アングルの写真も撮ってアップ致しますので、お気軽にコメントでお尋ね下さい。＜＜胡弓のサイズ＞＞全長：約７２．５ｃｍ太鼓縦の長さ：約１５ｃｍ太鼓の高さ：約７．５ｃｍ棹の長さ：約３２．５ｃｍ棹の太さ：約２．２ｃｍ弓の全長：約８５ｃｍ●梱包はプチプチに包んだ後、ダンボールに入れて発送します。 梱包には、リサイクル資材を使用する場合もございます。●発送後はコメントにてお知らせ致します。質問などありましたら、お気軽にコメント下さい。以上、ご検討のほど、よろしくお願いいたします！