ディズニー　トラディション ジムショア　ドナルド\u0026デイジー

ご覧いただきありがとうございます(*´꒳`*)ディズニートラディションJimShoreジムショアドナルドデイジー【ChristmasDonaldDuck\u0026DaisyChiming】ドナルドとデイジーのフィギュアです。クリスマスの楽しそうな様子です。素材：ストーンレジン、ハンドペイント仕上げサイズ：約15.5cm【JimShore】米国南部出身のアーティスト、ジム・ショア氏により作り上げられた人気のディズニー作品。ディズニーアニメーションの人気キャラクターをモチーフとしています。レジン樹脂で成型、ハンドペイントにより仕上げられているので同じ商品でもそれぞれが世界でただ一つだけの仕上がりです。木工品のような温もりのあるこれらフィギュアは、贈り物・コレクションとしてオススメです。少し飾った後すぐ保管致しました。自宅保管の為神経質な方はご遠慮ください(´・ω・`;)ご理解いただける方のみご検討宜しくお願い致しますm(__)m☻フォロー・リピート割引☻1点《100円引き》リピーター様《200円引き》ご希望のお客様は購入前にフォローしていただいてからコメントでお知らせください♪⚠️他サイトにも出品中ですのでご購入頂く前にコメント等で在庫確認お願い致します。



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