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中国　耀州窯青磁　貼神獣面文瓶　唐木台付　在銘　M　R5981
商品番号 A46572522227
商品名

中国　耀州窯青磁　貼神獣面文瓶　唐木台付　在銘　M　R5981
ブランド名 Avital
特別価格 税込 14,758 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類...宝瓶・花瓶大きさ　（瓶のみ）高さ約２４．３cm　幅約１２．５cm　口外径約１０．２cm（台）高さ約２．５cm　幅約１２．３cm×約１３cm台と少し合っていないように思われます。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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