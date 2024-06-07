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- 中国 耀州窯青磁 貼神獣面文瓶 唐木台付 在銘 M R5981
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商品詳細
種類...宝瓶・花瓶大きさ （瓶のみ）高さ約２４．３cm 幅約１２．５cm 口外径約１０．２cm（台）高さ約２．５cm 幅約１２．３cm×約１３cm台と少し合っていないように思われます。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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中国 耀州窯青磁 貼神獣面文瓶 唐木台付 在銘 M R5981
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