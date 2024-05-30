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シュプリームSUPREME ヘックスバグ ナノフラッシュ　新品未開封
商品番号 S25347388896
商品名

シュプリームSUPREME ヘックスバグ ナノフラッシュ　新品未開封
ブランド名 シュプリーム
特別価格 税込 2,145 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Supreme®/HEXBUG®nano®flash™\u003cbr\u003e(5Pack)COLOR/STYLE：Black2007年に玩具業界に参入し、それ以来様々なおもちゃを作り続けるHEXBUGにSupremeが別注したプラスチック製のバグ5体セットHEXBUGnanoは本物の虫のように動き回るので子供から大人まで楽しめる海外で人気2021年オンラインサイトで購入して、新品未開封のまま保管していました。
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