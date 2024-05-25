青銅製 茶壺 木箱入

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。未使用、経年保管品です。勿論、蓋は自重で閉まります。気になる箇所に○印付けて有ります。サイズ口径6cm横幅約11.5cm高さ14cm栞、宇金布、木箱付きです。高岡銅器
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