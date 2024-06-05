矢沢永吉Dreamerロックグラス＆ナイトランプ

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矢沢永吉さん★２０１４年Dreamerディナーショーの時ロックグラスです。（非売品）★状態新品未使用撮影のため、箱から出しました。★ディナーショーと別に （希少）ナイトランプも セット出品させて頂きます。★こちらも、未使用。点検撮影のため、箱から出しました。★評価の低い方 お取引数が少ない方 トラブル防止のため、 購入はお断りさせて頂きます★未使用品ですが 長期自宅保管のため 神経質な方の購入は ご遠慮ください。★購入後の返品等は すり替え防止のため NC.ＮＲとなりますので ご了承下さい。これらを、ふまえた上でのご購入宜しくお願い致します。人気ソロアーティスト...矢沢永吉