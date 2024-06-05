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矢沢永吉Dreamerロックグラス＆ナイトランプ
商品番号 B41914773435
商品名

矢沢永吉Dreamerロックグラス＆ナイトランプ
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 3,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

矢沢永吉さん★２０１４年Dreamerディナーショーの時ロックグラスです。（非売品）★状態新品未使用撮影のため、箱から出しました。★ディナーショーと別に　（希少）ナイトランプも　セット出品させて頂きます。★こちらも、未使用。点検撮影のため、箱から出しました。★評価の低い方　お取引数が少ない方　トラブル防止のため、　購入はお断りさせて頂きます★未使用品ですが　長期自宅保管のため　神経質な方の購入は　ご遠慮ください。★購入後の返品等は　すり替え防止のため　NC.ＮＲとなりますので　ご了承下さい。これらを、ふまえた上でのご購入宜しくお願い致します。人気ソロアーティスト...矢沢永吉
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