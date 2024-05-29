THE YELLOW MONKEY吉井和哉モデル　コインネックレス

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商品詳細
ご覧いただきましてありがとうございます。THEYELLOWMONKEY吉井和哉モデルのコインペンダントです。1998年に販売されたものです。何度か使用いたしましたが、その後は暗所に保管しておりました。ただし、長期に渡り自宅保管しておりましたので、気になる方はご購入をお控えください。出品にあたり、アクセサリークリーナーで磨きましたので、状態も綺麗な方だと思います。(写真をご確認ください)よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/plaque358407.html
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http://narcologia.ru/goods/navigate608330.html
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