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THE YELLOW MONKEY吉井和哉モデル　コインネックレス
商品番号 P61693320109
商品名

THE YELLOW MONKEY吉井和哉モデル　コインネックレス
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 6,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきましてありがとうございます。THEYELLOWMONKEY吉井和哉モデルのコインペンダントです。1998年に販売されたものです。何度か使用いたしましたが、その後は暗所に保管しておりました。ただし、長期に渡り自宅保管しておりましたので、気になる方はご購入をお控えください。出品にあたり、アクセサリークリーナーで磨きましたので、状態も綺麗な方だと思います。(写真をご確認ください)よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/plaque358407.html
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