THE YELLOW MONKEY吉井和哉モデル　コインネックレス

ご覧いただきましてありがとうございます。THEYELLOWMONKEY吉井和哉モデルのコインペンダントです。1998年に販売されたものです。何度か使用いたしましたが、その後は暗所に保管しておりました。ただし、長期に渡り自宅保管しておりましたので、気になる方はご購入をお控えください。出品にあたり、アクセサリークリーナーで磨きましたので、状態も綺麗な方だと思います。(写真をご確認ください)よろしくお願いします。



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復刻 吉井和哉コインペンダント！ - ***吉井和哉的日常生活***



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