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MUSTANG ムスタング ネック
商品番号 U50534013699
商品名

MUSTANG ムスタング ネック
ブランド名 フェンダージャパン
特別価格 税込 9,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フェンダージャパンムスタングのネックです。シリアルで検索すると2004〜2006年製とのことです。77年製ムスタングのフレットがすり減っており、代わりに付いていたのですが元のネックに取り替えた為、不要となり出品します。写真の通り傷や、ローフレットには凹みも見られますので、美品が必要な方には適さないかと思います。出来るだけ早く発送させて頂きますが、念のため4〜7日発送とさせてください。楽器に詳しくないのですが、出来る範囲でご質問には回答させていただきます。お値段もご希望あれば相談くださいませ。
http://narcologia.ru/goods/seamless213829.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring636996.html
http://narcologia.ru/goods/procurement178533.html

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