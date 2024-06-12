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ポケモンカード ミュウ AR【PSA10】
商品番号 L88190105281
商品名

ポケモンカード ミュウ AR【PSA10】
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 3,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

・PSA10は極美品を必ずしも保証するものではございませんプチプチに包んで発送致します※昨今。カードを鑑定ケースから出し中身のカードのみ発送するといった詐欺が横行しておりますが、こちらの商品はそのようなことがないため安心してご購入してください。理不尽なクレームを入れる方の購入はご遠慮ください複数枚の物はトラブル防止のためやや傷や汚れありにしております一律プレイ用とさせて頂きます。極美品を求めている方は店舗で状態を確認し購入してくださいバラ売り❌同時購入で50円引き単価998円以下のものは新品段ボール板に挟んで発送致します単価999円以上のものは新品ローダーに入れ発送致しますメルカリ便での発送は一律クッション封筒で行います(鑑定品はプチプチに包んで箱に入れ発送の場合有)詳しくはプロフをご確認ください
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