イエローパンダのモヒカン新品未使用

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商品詳細
撮影のため袋から一度出しました。とっても可愛くてコレクション整理のためよろしくお願いします。お取引不可海外からお取りせしました。゜(゜´ω`゜)゜。お値下げ不可デス*\\(^o^)/*必ずプロフィール読んでください∩^ω^∩今日お値引き致しましたギリギリ金額です∩^ω^∩
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