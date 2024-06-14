◎模写茶掛掛軸大徳寺黄梅院住職小林太玄師「萬里無片雲」紙本桐箱外箱/茶道具経年によるスレキズ、ヨゴレ、変色、シミ、シワ、箱ヨゴレ等がございます。写真にてご確認をお願いいたします。見落とし等あるかもしれませんので新品同様をお求めの方はご遠慮下さい。※印刷ではございません◎全体サイズ(紐含まず)約30.3cm×175.5cm◎作品サイズ約28cm×101cm※誤差はご了承願います※箱をプチプチで包んでの発送となります。＋ダンボールでの梱包をご希望の方はプラス500円となります。※専門家ではないので説明不足等あるかと思いますがご質問等ありましたら出来る限りお答え致します。g3w



M206 模写 茶掛 掛軸 大徳寺黄梅院住職 小林太玄師 萬里無片雲 紙本 桐箱-



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