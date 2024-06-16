キスマイ Kis-My-Ft2 衣装 コスプレ ぬいぐるみ 人形 ダッフィー ...

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Kis-My-Ft2キスマイ千賀健永Kis-My-Ftに逢えるdeshow北斗七星ジャージ※写真のダッフィーはつきません。衣装のみになりますジャニーズJr.時代に着用していた北斗七星ジャージの衣装を参考に作って頂きましたハンドメイド品になります。スパンコールなどの取れ、ほつれなどある箇所もございます。縫い目など気になさる方はご遠慮下さい神経質な方はお控えください。必ず全てご理解頂ける方のみご購入下さいバラ売り×お値下げ×※ダッフィーのぬいぐるみは付きません他にも過去のグッズなどたくさん出品しております#キスマイ#KisMyFt2#Kis_My_Ft2#北山宏光#千賀健永#宮田俊哉#横尾渉#藤ヶ谷太輔#玉森裕太#二階堂高嗣#キスマイグッズ#公式写真#ジャニーズ#ドリボ#ハンドメイド#衣装#コスプレ#コスチューム#ディズニー#ダッフィー#ぬいぐるみ#チビぬい