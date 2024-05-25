ポケモンカード ハイクラスパック Vsterユニバース

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商品詳細
ポケモンカードVstarユニバース1BOX◦新品未開封品になります。シュリンク付き※すり替え防止等の為、返品は出来ません。ご購入後のクレームはお控え下さい。即購入⭕️#ポケカ#ポケモンカードVsterユニバース
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