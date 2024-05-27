SHINee 公式ペンライト＆マルチケース

即購入/無言OK値下げ不可【コンビニ/ATM払いの方】連絡なしの未入金が多発しております。大変困りますので、コメントか取引メッセージにて支払い予定日を必ずお知らせ下さい。_◆商品詳細・SHINee公式ペンライト3回ほど使用しました。箱なし・SMTOWNマルチケースポーチ(新品未使用)◆発送方法メルカリ便【ゆうパックor宅急便】◆梱包方法防水+ダンボール箱※梱包方法に指定がある場合は+￥100あくまで一度人の手に渡った中古品です。過度に状態を気にされる方は購入をご遠慮ください。_トラブルを避けるためにも気になる事は購入前に遠慮なくご質問下さい。



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