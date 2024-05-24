LP　サンタナモデル ミニボンゴ ラテンパーカッション期間限定サマーセール

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期間限定サマーセール夏の間だけいつ終了するか不明のセール。期間限定特価です。ラテンパーカッションミニサイズチューナブルボンゴLPLPM200-AWサンタナモデルミニボンゴ商品番号：181643価格12,800円(税込)サンタナのCDアルバム「SacredFire」のアートワーク柄ボンゴ。高さ4\"のミニチュアレプリカで、シャムオーク製、クロームメッキのハードウェアを採用しています。インテリア用やギフトとしてもおすすめです。シャムオーク材を使用したシェルに本皮ヘッドをセットしたコンパクトサイズながら本格的な仕様のボンゴです。もちろんチューニングも可能。・[直輸入品]■ミニボンゴ■サンタナモデル■素材：SiamOak■サイズ：12cm+10cm高さ：約10cm・打面サイズ：直径約12cm/約10cmネジキャップ欠損あり。ヘッド張り替えあり。試打動画https://youtu.be/beJutel3KMU