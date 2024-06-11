☆コムニクス　電気大正琴　明日琴 アスコット　CK-201　COMNICS

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商品詳細
コムニクスの電気大正琴 「明日琴（アスコット）CK-201」です。購入時期は失念いたしました。動作確認済みです！ケースには油性ペンで名前が書かれております。（10枚目の写真）他、目立った傷や汚れ等はございません。詳しい状態は写真でご確認いただければと思います。電池でもACアダプターでもOKです！よろしくお願いいたします。C27-11ST
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