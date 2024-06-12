寿山石製 細密細工彫『山水風景人物物語文』置物 飾り物

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商品詳細
寿山石製細密細工彫『山水風景人物物語文』置物飾り物☆時代物☆3B0304■サイズ(約):長さ21㎝、幅6㎝、高さ16.5㎝、重さ2442g
http://narcologia.ru/goods/contemplate251777.html
http://narcologia.ru/goods/assessor711603.html
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