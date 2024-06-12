

絵画 勝呂隆光作 【 村落 】 | labiela.com



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純】勝呂 隆光「油彩３号”水辺の城”～師西村龍介・詩情豊かな城のある ...



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松久宗琳 ブロンズ 薬師如来 75cm 証明書付 東さ5-0510☆ 【12月 ...



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中古】手渡歓迎 「城」 勝呂隆光 水彩画 建物風景 額付き(USED) 238 ...



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作家名 勝呂隆光 作品名 村落 絵サイズ F10 箱付額縁 縦約58.4cm横約70.4cm 状態 良好 額縁に少しアタリ、スレ、汚れがあります 写真を良くご覧下さい 美術年鑑で１号50000円の評価です *（未鑑定品となります） ❰注意事項❱ トラブルを避けるため以下の事に同意していただける方のみご購入下さい 写真を良くご覧になり納得上でご購入下さい。[細かな汚れや傷みを解説する事はできません] ご購入後は質問クレームはご遠慮下さい 気持ちの良いお取引を心掛けますのでどうかよろしくお願いいたします。自宅保管品です 中古品となります新品同様の商品をお求めの方又は神経質な方はご遠慮ください