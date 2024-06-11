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Behringer XENIX 802 6ch アナログミキサー
商品番号 D77146888999
商品名

Behringer XENIX 802 6ch アナログミキサー
ブランド名 ベリンガー
特別価格 税込 2,059 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ミニライブやレコーディングに使っていたアナログミキサーです。軽くてコンパクトです。--入力は4モノ、2ステレオ、1FXリターン、1CD/テープ入力の8ch構成。出力はメインLRに加え、FXセンド、CD/テープ出力などを多彩に用意。超低ノイズ、高いヘッドルームを誇るマイクプリアンプ部。入力チャンネル個別に高品位マイクプリアンプを搭載。深い温かみを与える3バンド・ブリティッシュEQ(モノラルチャンネルのみ)。外部エフェクターを接続可能な1系統のポストフェーダーFXセンド。ステレオ入力にエフェクトを接続可能な1系統のステレオAUXリターン。メインミックス出力に加え、独立したヘッドホン出力付ステレオCD/テープ出力。ヘッドホン出力、メインミックス出力に割り当て可能なCD/テープ入力。音源に温かみを与える3バンド・ブリティッシュEQを搭載した8入力、2モノ+ステレオ出力のコンパクトミキサー取扱説明書は下記をご覧ください。https://www.electori-br.jp/image/custom/products/csv/502_802_1002_1202_M_JP.pdfカラー...グレー種類...ミキサー
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