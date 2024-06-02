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SABIAN セイビアン　サウンドコントロールクラッシュ12'
商品番号 A76362439063
商品名

SABIAN セイビアン　サウンドコントロールクラッシュ12'
ブランド名 セイビアン
特別価格 税込 4,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

子供用のB.ROSEドラムセットの為に購入したのでライブでの使用はありませんが、年数が経過してますので指紋の残りなどの使用感があります。写真はクリーニング後(画像の加工もしていません)ですがご理解頂ける方のみご購入をご検討下さいませ。もちろん割れや歪みはありません。
http://narcologia.ru/goods/message152127.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture991641.html
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