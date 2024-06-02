SABIAN セイビアン　サウンドコントロールクラッシュ12'

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商品詳細
子供用のB.ROSEドラムセットの為に購入したのでライブでの使用はありませんが、年数が経過してますので指紋の残りなどの使用感があります。写真はクリーニング後(画像の加工もしていません)ですがご理解頂ける方のみご購入をご検討下さいませ。もちろん割れや歪みはありません。
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http://narcologia.ru/goods/manufacture991641.html
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