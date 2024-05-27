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往年の名器！超美品！ Pearl CS1450R チャドスミスモデル 限定スネア
商品番号 W61210253247
商品名

往年の名器！超美品！ Pearl CS1450R チャドスミスモデル 限定スネア
ブランド名 パール
特別価格 税込 16,125 円
在庫状況 あり

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商品詳細

往年の名器【PearlCS1450Rチャドスミスシグネチャーモデル限定レッドスネア】です。使用頻度は少なく、目立つ傷、錆もなく新品同様です。ヘッドには打痕がありますが、スネアサイド共に張替え後、数回しか使用していません。スナッピーはメーカー純正です。純正ソフトケースが付属します。既にこのスネアは生産されておらず、また貴重な限定レッドで入手困難です。なお、お値引きは考えておりませんので、予めご了承願います。美品ですが中古品ですので、ノークレーム、ノーリターンでお願い致します。種類···スネア
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