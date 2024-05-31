ポケカ 旧裏 次世代WHF来場記念 御三家

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ご覧頂きありがとうございます。ポケモンカード旧裏次世代ワールドホビーフェア来場者特典チコリータヒノアラシワニノコ各1枚です。詳細は写真をご覧下さい。昔コレクションしていたものです。折れはありませんが、写真に映らない傷が表面にございます。また多少の白かけもございます。ご了承頂ける方のみご購入お願い致します。神経質な方、完品をお求めの方は御遠慮下さい。即購入可能です。ポケカWHF