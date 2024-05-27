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ドラムソフトケース16インチ用
商品番号 K20549566729
商品名

ドラムソフトケース16インチ用
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品をご覧頂きありがとう御座います。こちらの商品はドラムソフトケースになります中古品になりますので、ご理解の上ご入札頂けますようお願い申し上げます。【販売価格】¥4,500【配送】離島除く国内配送無料！【お支払い方法】Yahoo!かんたん決済のみとなります。【注意事項】新品をお求めの方や、神経質な方はご入札をお控え下さい。
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