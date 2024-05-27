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はせがわゆうじ オリジナル原画『も〜休憩』　☆メルカリ限定出品☆
商品番号 W59212119983
商品名

はせがわゆうじ オリジナル原画『も〜休憩』　☆メルカリ限定出品☆
ブランド名 Wvital
特別価格 税込 14,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆メルカリ以外には出品しておりません。☆絵のサイズ：22.5×18cm額のサイズ：51×46.2cm10数年前にはせがわゆうじ展示会にて購入しました。数年間室内で飾り、長期保管してしてものです。☆メルカリ以外には出品しておりません。☆*****************************************☆できるだけ迅速な発送を心がけます。☆ペット・喫煙者はいません。お値下げは不可です。☆その他質問がございましたらお気軽にどうぞ♪*****************************************
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