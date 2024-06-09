ちびぬい服　⭐︎ダイスマ\u0026POP MALLサロペットセット

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⭐︎こちらは、ダイスマキラキラサロペットセット（大橋くん）とPOPMALLサロペットをセットしたものになります。※ちびぬいと小物は商品ではありません。【セット内容】①ダイスマキラキラサロペット大橋くんセットシンプル白シャツ/サロペット/リボン（ゴム式）②POPMALLサロペットセットサロペット/トリコロールリボン（ゴム式）※ほぼミシン作成ですが、場所により手縫いや接着箇所がありますので優しくお取り扱い下さいませ。