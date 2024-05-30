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Blackpink ジス　トレカ　ドーム　ツアー
商品番号 X23406799030
商品名

Blackpink ジス　トレカ　ドーム　ツアー
ブランド名 Xswirl
特別価格 税込 2,556 円
在庫状況 あり

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商品詳細

JisooPhotocard20192020WORLDTOURINYOURAREADOMETOURDVD/Blu-rayに初回限定で付いてきたジスのトレカです。⭕️即購入可値下げ不可素人保管になりますので神経質な方は購入をご遠慮下さいませ。初期スレ等にご理解ある方のみご購入下さい。硬質ケースで補強して発送します。メルカリ便での発送は+150円になりますので購入前にコメント下さい。ブルピンブラックピンク当方のBlackPink出品はこちら→#コチャBlackpink
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